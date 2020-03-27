В Италии предупредили о новом эпицентре эпидемии COVID-19

На юге Италии опасаются, что эпицентр эпидемии коронавируса переместится в их регион с северных областей.

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Первые случаи смерти от вируса уже зафиксированы в Кампании – 74 в Лацио – 95, передает ВВС.

Глава региона Кампания Винченцо Де Лука написал письмо премьер-министру Джузеппе Конте, где пожаловался, что власти не предоставили обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Коронавирус в Италии

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильным", – сообщил Де Лука.

Отметим, что ранее Конте заявил, что коронавирусный кризис – это "очень жесткое испытание и битва с севера на юг". Глава правительства заверил, что власти делают все возможное для борьбы с заразой, но и граждане должны соблюдать карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, средний возраст умерших от коронавируса COVID-19 в Италии составил 79,4 года, причем почти 72% жертв болезни – мужчины.

Ранее в Италии из больницы выписали 101-летнего пациента, которому удалось побороть коронавирус и полностью выздороветь.

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