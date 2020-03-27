Главная Новости
27 марта • обновлено в 14:12
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Италии предупредили о новом эпицентре эпидемии COVID-19

1.7т
Читать материал на украинском

На юге Италии опасаются, что эпицентр эпидемии коронавируса переместится в их регион с северных областей.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Первые случаи смерти от вируса уже зафиксированы в Кампании – 74 в Лацио – 95, передает ВВС.

Глава региона Кампания Винченцо Де Лука написал письмо премьер-министру Джузеппе Конте, где пожаловался, что власти не предоставили обещанных аппаратов искусственной вентиляции легких и другого медицинского оборудования.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

"Существует реальная перспектива, что трагедия Ломбардии скоро станет трагедией юга. Мы накануне большого распространения инфекции, которое может быть нестабильным", – сообщил Де Лука.

Отметим, что ранее Конте заявил, что коронавирусный кризис – это "очень жесткое испытание и битва с севера на юг". Глава правительства заверил, что власти делают все возможное для борьбы с заразой, но и граждане должны соблюдать карантин.

Как сообщал OBOZREVATEL, средний возраст умерших от коронавируса COVID-19 в Италии составил 79,4 года, причем почти 72% жертв болезни – мужчины.

Ранее в Италии из больницы выписали 101-летнего пациента, которому удалось побороть коронавирус и полностью выздороветь.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги