В Италии поймали самого опасного мафиози "Коза ностры": фото и видео задержания

На Сицилии полиция совместно с Европейским полицейским агентством (Европол) задержала одного из самых разыскиваемых членов группировки "Коза Ностра" 52-летнего Вито Марино.

Об этом говорится в сообщении на сайте Европола. "1 октября итальянская полиция при поддержке Европола арестовали на Сицилии недалеко от города Виты подозреваемого, известного как В. М., одного из самых громких беглецов в Италии", – отметили там.

Вито Марино приходится сыном одного из виднейших представителей мафии, существующей с начала 19-го века Джироламо. Следует отметить, что Марино-старшего в 1986-м году убил глава "Коза Ностры" Маттео Денаро.

Власти Италии объявили Вито в розыск два года назад, ему приписывают тройное убийство 12-летней давности.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле текущего года в Италии карабинеры и полиция провели в сицилийской провинции Трапани широкомасштабную операцию по борьбе с мафией. В результате, были арестованы 22 пособника могущественного босса "Коза ностра" Маттео Мессины Денаро.