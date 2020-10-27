В Италии пенсионер забил молотком спящую жену-украинку

В Италии 69-летний мужчина убил молотком спящую жену-украинку якобы из-за того, что она постоянно требовала денег.

Об этом написала Газета.it. Инцидент произошел в городе Римини 26 октября, женщину звали Вера Мудрая.

По информации издания, около 4:00 утра 26 октября мужчина позвонил в местное полицейское отделение, сообщил об убийстве своей жены и желании сдаться в руки правосудия.

"Джованни Лагвардия 69 лет, родился в провинции Матера, но много лет живет в Римини. В прошлом он работал сантехником, а позже вышел на пенсию. В течение своей жизни он никогда не имел проблем с законом", – сказано в сообщении.

Лагвардия якобы нанес спящей жене около десяти ударов молотком, а потом вышел из квартиры и направился пешком в порт. Оттуда он и позвонил правоохранителям.

"Приезжайте и арестуйте меня. Я убил свою жену. Я действительно сделал это", – сказал Лагвардия оператору службы 112, сообщив, где находился в данный момент.

Полицейские прибыли на указанное место и обнаружили там пожилого мужчину в шоковом состоянии.

"Я больше не мог этого вынести. Я убил ее", – подтвердил он еще раз.

Вместе они поехали в квартиру на улице Пола, где жили супруги. Там в спальне нашли тело без признаков жизни. Повсюду было много крови.

"Я не выдержал. Она всегда хотела от меня денег. Вера заставляла меня снова взяться за работу сантехника и отдавать деньги ей, которые затем она отсылала детям в Украину", – рассказал подозреваемый.

По его словам такое давление продолжалось уже несколько месяцев.

Орудие убийства – окровавленный молоток – нашли в комнате рядом с телом.

Мужчину арестовали. Ему предъявлены обвинения в умышленном убийстве с отягчающими обстоятельствами.

Издание сообщило, что 61-летняя Мудрая, приехала в Италию из Украины и работала сиделкой. Она была матерью двоих детей.

"Очень добрая, человек с большой буквы. Вчера очень долго говорила с ней по телефону, примерно в 20:30 часов. Она рассказывала о жизни. Искала работу. Была веселая, радостная. Это так страшно! Что могло произойти знает Бог. Жили хорошо. Жаль человека", – написала знакомая покойной в соцсети.

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