В Италии пассажирский поезд столкнулся с грузовиком: есть погибшие

В Италии на железнодорожной линии Турин-Ивреа в Калуге поезд столкнулся с грузовиком, который стоял на путях.

Как сообщает La Repubblica, инцидент произошел около полуночи 23 мая.

Поезд выехал из Турина в 22.30 по местному времени, но на пути стояла фура с литовскими номерами. Машинист тут же нажал на аварийный тормоз, однако избежать столкновения уже не успел.

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Из-за сильнейшего столкновения с рельсов сошел локомотив и два вагона.

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В аварии погибли два человека, среди них и машинист поезда. 20 человек получили ранения, трое из них находятся в тяжелом состоянии.

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Раненые застряли в изувеченных вагонах. Спасателям пришлось их доставать оттуда по одному.

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По предварительным данным, грузовик приехал из Чехии. В момент аварии он начал пересекать железнодорожный переезд, несмотря на то, что на светофоре уже был мигающий желтый свет.

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Полиция занимается расследованием инцидента.

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