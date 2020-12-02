В Италии озвучили план вакцинации против COVID-19

В Италии заявили о том, что план вакцинации населения страны против коронавируса готов, и 202 миллиона доз вакцины будут доступны уже с первого квартала 2021 года.

В частности, вакцина Pfizer поступит с 23 по 26 января, пишет La Repubblica со ссылкой на слова министра здравоохранения Роберто Сперансы. В сообщении уточняется, что процедура требует ревакцинации, при этом длительность сохранения иммунитета неизвестна.

По информации министра, разрешение на использование вакцины Pfizer может быть получено уже 29 декабря. Кампания, разработанная министерством здравоохранения Италии, начнется с вакцинации врачей и медсестер, уточнил Сперанса.

Также приоритетное внимание уделят пожилым людям, а следующим шагом будет вакцинация представителей так называемых основных рабочих профессий: учителей, директоров, администраторов, вспомогательного персонала.

Массовые вакцинации пройдут в местах большого скопления людей: спортзалах, на ярмарках и т.д.

Прививки от коронавируса будут делать на добровольной основе, а правительство продолжит информационную кампанию о пользе вакцинации для достижения коллективного иммунитета.

План вакцинации будет ежеквартальным, чтобы следить за развитием пандемии и необходимым количеством доз препарата, и продолжится до начала 2022 года.

Результаты кампании будут тщательно мониторить и подвергать анализу, сказали в правительстве Италии, для этих целей могут привлечь армию.

По словам Сперансы, при помощи вакцинации в стране надеются остановить третью волну коронавируса.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Великобритания стала первой страной в мире, которая одобрила вакцину от коронавируса немецкой фармацевтической компании BioNTech и ее американского партнера Pfizer для широкого использования.

Вакцинацию, обеспечивающую до 95% защиты от COVID-19, могут развернуть уже в ближайшее время. Великобритания заказала 40 миллионов доз. Этого будет достаточно, чтобы вакцинировать двумя прививками 20 миллионов человек.