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21 апреля • обновлено в 20:28
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В Италии от коронавируса за сутки вылечилось рекордное количество людей

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В Италии в течение суток от коронавируса COVID-19 вылечилось 2 723 человек, что является рекордным для страны показателем с начала эпидемии.

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Всего в стране выздоровели уже 51,6 тысяч человек, сообщает агентство ANSA со ссылкой на данные департамента гражданской обороны Италии.

В Италии от коронавируса за сутки вылечилось рекордное количество людей

Также второй день подряд снижается количество пациентов. Сейчас их насчитывается 107 709, что на 528 меньше, чем днем ранее.

За все время заболели 183 957 человек, по этому показателю страна занимает третье место, уступая Испании и США. Скончались 24 648 (+534 за сутки).

В Италии от коронавируса за сутки вылечилось рекордное количество людей

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии уже 4 мая снимут часть карантинных мер, введенных из-за коронавируса. Власти постепенно запустят производство и разрешат работать малому бизнесу, но изменения коснутся пока лишь отдельных регионов.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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