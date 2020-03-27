Рекорд за все время: в Италии от коронавируса за сутки умерли 969 человек

Количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134.

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По словам комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, такое количество является самым большим за все время распространения болезни в мире, передают РИА Новости.

Новых случаев заболевания зарегистрировано 5 959, общее количество зараженных достигло 86 498 человек. Таким образом, Италия обогнала Китай.

За минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950. Накануне поправились 999 заболевших, рост этого показателя замедляется третий день подряд.

Согласно данным на сайте worldometers.info, лидерство по количеству зараженных в мире пока сохраняют США.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от начала эпидемии коронавируса скончались уже 39 врачей.

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