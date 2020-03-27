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27 марта • обновлено в 19:56
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В Италии от коронавируса за сутки умерли 969 человек

61.2т
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Количество смертей от коронавируса в Италии за сутки побило рекорд и составило 969 человек. Общее количество жертв достигло 9 134.

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По словам комиссара по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури, такое количество является самым большим за все время распространения болезни в мире, передают РИА Новости.

Рекорд за все время: в Италии от коронавируса за сутки умерли 969 человек

Новых случаев заболевания зарегистрировано 5 959, общее количество зараженных достигло 86 498 человек. Таким образом, Италия обогнала Китай.

За минувшие сутки выздоровели 589 человек, общее число достигло 10 950. Накануне поправились 999 заболевших, рост этого показателя замедляется третий день подряд.

Рекорд за все время: в Италии от коронавируса за сутки умерли 969 человек

Согласно данным на сайте worldometers.info, лидерство по количеству зараженных в мире пока сохраняют США.

Рекорд за все время: в Италии от коронавируса за сутки умерли 969 человек

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии от начала эпидемии коронавируса скончались уже 39 врачей.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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Mega Death
Mega Death
Отправив туда 15 самолётов, Путин не понимает серьёзности момента, так считают на Украине)) Им , отставшим от России на четверть века, в своём хуторянском болоте, кажется что и Россия живёт в таком же совке. Глупые люди))
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
Путин,прекрати!!!!
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Pavlov Dmitry
Pavlov Dmitry
Почему Укроина медлит с помощью братской Италии? Почему не поставляет Италии новейшее медицинское оборудование и материалы разработанные в Укроине, в отличие от российского хлама, 99,99% которого совсем не то что нужно? Почему украинские блогеры-микробиологи и блогеры-вирусологи с мировыми именами, каждодневно критикующие Россию не отправятся в Италию и не остановят пандемию? Нипанятна...
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