В Италии от коронавируса умерли уже 100 врачей: стали известны масштабы заражения среди медработников

В Италии за последние сутки от COVID-19 умерли еще четыре врача. Таким образом, количество погибших медиков там достигло 100.

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Как сообщает DailyMail, согласно официальным данным, большинство умерших работали в Ломбардии и окрестностях – центре итальянской вспышки. Но некоторые жертвы есть и на юге Италии – в Кампании, Сицилии и так далее.

В общей сложности, COVID-19 заразились 13 121 медработник, что составляет почти 10% от количества всех заболевших по стране. Кроме того, 30 медсестер и их ассистентов тоже отдали свои жизни, сражаясь с коронавирусом.

В Италии от коронавируса умерли уже 100 врачей DailyMail

"Число докторов, которые умерли из-за COVID-19, составляет 100, возможно, даже 101 в настоящее время, к сожалению", – заявил представитель Национальная федерация хирургов и стоматологов.

Все эти врачи были в числе 8000 медработников, которые в марте добровольно вызвались участвовать в борьбе с коронавирусом. Но сейчас в некоторых больницах персонала вдвое меньше, чем необходимо для лечения новых случаев.

Но не все жизни унесла именно болезнь. Как оказалось, обстановка создает настолько огромное эмоциональное напряжение, что некоторые медработники не выдерживают. Так, две медсестры покончили с собой после работы на "передовой".

В Италии от коронавируса умерли уже 100 врачей DailyMail

Как сообщал OBOZREVATEL, врачи больницы в Детройте рассказали об ужасных событиях из-за пандемии COVID-19: пациенты умирают в коридорах, а медики устраивают забастовки из-за отсутствия помощи от властей.