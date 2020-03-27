Главная Новости
27 марта • обновлено в 12:21
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

4.6т
Читать материал на украинском

В городе Триест (Италии) от коронавируса COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.

Умершей оказалась женщина, 1958 года рождения. Украинка скончалась в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.

Всего на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, в которых подтвердили болезнь.

На данный момент украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.

Коронавирус в Италии

Коронавирус в Италии

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия Триест
Поделиться в Facebook
1
Комментарии
8
4
Смешно
0
Интересно
13
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
отдыхала на курорте, наверное...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Мир

Коронавирус. Самое важное

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги