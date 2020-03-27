В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

В городе Триест (Италии) от коронавируса COVID-2019 умерла еще одна гражданка Украины.
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Об этом "Громадському" сообщила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Екатерина Зеленко.
Умершей оказалась женщина, 1958 года рождения. Украинка скончалась в больнице несколько дней назад. 26 марта факт смерти от коронавируса подтвердился лабораторно.
Всего на севере Италии и в целом за рубежом умерли уже четверо украинок, в которых подтвердили болезнь.
На данный момент украинские консулы находятся на связи с родными умершей и больницей, где она была госпитализирована.
Коронавирус в Италии
Как сообщал OBOZREVATEL:
В Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия.
Также в городе Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины.
В Италии из-за коронавируса COVID-19 умерла третья гражданка Украины.
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