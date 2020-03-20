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20 марта • обновлено в 10:39
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В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

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В сети сообщили, что в городе Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины.

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Об этом сообщил председатель Христианского общества украинцев в Италии Олесь Городецкий на странице в Facebook. Он отметил, что это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в стране.

По словам Городецкого, погибшую звали Галина, родом она из Львовской области.

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

В Италии от коронавируса умерла еще одна украинка

"Сообщают наши соотечественники, сегодня, 19 марта, в городке Романо ди Ломбардия, в провинции Бергамо, от коронавируса умерла еще одна гражданка Украины, Галина, из Львовской области. Это уже вторая жертва коронавируса среди украинской общины в Италии. Вечная память и сочувствие родным", – сказано в сообщении.

Напомним, 13 марта в Италии от коронавируса умерла украинка Раиса Малышева, которая работала в городе Ровато провинции Брешия. 65-летнюю киевлянку доставили в больницу города Кьяри с острой пневмонией, а уже позже диагностировали коронавирус.

Отметим, всего количество умерших от коронавируса в Италии за сутки 19 марта выросла на 427 – до 3405, случаи заражения – рекордно почти на 4,5 тысячи (всего 41035).

Как сообщал OBOZREVATEL, для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо задействовали армию.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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