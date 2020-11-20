В Италии от COVID-19 в один день умерли супруги, прожившие в браке 63 года

В городе Сесто-Сан-Джованни (Италия) супруги, которые прожили в браке 63 года, умерли в один день от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией COVID-19.

Об этом сообщает местное информационное агентство Ansa. 82-летний Винченцо Молино и его 83-летняя жена Ольга заболели COVID-19 и скончались в воскресенье, 15 ноября, с разницей в несколько часов.

"Они не выходили на улицу и были очень осмотрительными; только дедушка ходил за продуктами и в аптеку, но, к сожалению, они заболели", – рассказала одна из внучек Молино Катя.

26 сентября супруги отпраздновали 63-летнюю годовщину свадьбы.

"Они всегда были вместе", – утверждает Катя. По ее словам, когда пару доставили в больницу и вынужденно разлучили, Ольга попросила принести в ее палату пиджак Винченцо, чтобы она могла ощущать его присутствие.

Как сообщал OBOZREVATEL, в киевской больнице скончалась женщина с тяжелой формой COVID-19, тремя днями ранее умерла ее дочь 36 лет с таким же диагнозом.

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