В Италии ослабят карантин из-за коронавируса: что будет разрешено

В Италии с 14 апреля готовятся ослабить карантин из-за коронавируса, который объявили в стране 9 марта. Власти намерены открыть магазины по продаже книг, канцтоваров и детской одежды.

ЧИТАЙТЕ: ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ О КОРОНАВИРУСЕ

Также в стране в некоторых регионах могут возобновиться строительные работы, пишет Daily Mail.

Отмечается, что в целом карантинные меры в Италии продлятся до 3 мая, но послабление мер говорит о желании чиновников снизить "психологическое воздействие" месячной изоляции.

Коронавирус в Италии

Под ослабление также попадет лесное хозяйство и лесная промышленность в стране.

Премьер-министр Джузеппе Конте ранее заявил, что хочет более широкого экономического перезапуска "как можно скорее", но министры отметили, что в стране "условия еще не созданы".

Напомним, что ранее в Италии исключили возможность снятия карантина из-за эпидемии COVID-19 в начале мая.

Также за минувшие сутки, 12 апреля, в Италии зафиксирован самый низкий суточный прирост смертности от коронавируса с 19 марта – 431.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 13 апреля коронавирус сбавил темп в Европе, где зарегистрировали рекордно низкое количество заражений и смертей, однако вернулся в Китай и ускорился в Украине.