В Италии оползень накрыл целый город: фото и видео ЧП

В городе Касарго на берегу озера Комо в Италии 200 человек эвакуировали из-за оползня, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает Independent (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Оползень снес на своем пути даже автомобили и заборы местных жителей. О жертвах или пострадавших информации нет. Отмечается, что ликвидацией последствий ЧП занялись спасательные службы, а также волонтеры.

Сельскохозяйственная лоббистская группа Coldiretti сообщила, что из-за заблокированных дорог отрезанными от мира остаются фермеры, которые разводят коз и коров над Казарго.

#Maltempo , danni ingenti a #Casargo per una frana: continua a piovere https://t.co/BkApdbgbbr

Forti piogge, smottamenti e l'esondazione di un torrente hanno messo in ginocchio #Casargo, un piccolo centro montano in provincia di Lecco. Sono una ottantina le persone evacuate per ragioni di sicurezza ⬇️ pic.twitter.com/ntQ6NUv5Xr