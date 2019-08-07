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В Италии оползень накрыл целый город: фото и видео ЧП

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В городе Касарго на берегу озера Комо в Италии 200 человек эвакуировали из-за оползня, вызванного сильными дождями.

Об этом сообщает Independent (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Оползень снес на своем пути даже автомобили и заборы местных жителей. О жертвах или пострадавших информации нет. Отмечается, что ликвидацией последствий ЧП занялись спасательные службы, а также волонтеры.

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Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Сельскохозяйственная лоббистская группа Coldiretti сообщила, что из-за заблокированных дорог отрезанными от мира остаются фермеры, которые разводят коз и коров над Казарго.

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

ilgiorno.it

Оползень в Италии

Оползень в Италии

ilgiorno.it

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Оползень в Италии

Оползень в Италии

Twitter Tiempo Extremo

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в испанском регионе Каталония поблизости от Барселоны из-за оползня сошел с рельсов пассажирский поезд. В результате ЧП один человек погиб, минимум шестеро — ранены.

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Тема
новости мира
Место
Италия
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Если катастрофа не в России, то она х0хлам неинтересна.
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