В Италии объявили о громкой победе над COVID-19: обнадеживающие данные

В Италии за минувшие сутки зафиксировали минимальный прирост заболевших коронавирусом – 178 новых зараженных.

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Общее количество подтвержденных случаев с начала вспышки заболевания в стране достигло 233 197. Об этом сообщает ANSA, а также свидетельствуют данные сайта Worldometers.

"Прирост по сравнению со вчерашним днем составляет лишь 178 случаев – самый низкий показатель начиная с 26 февраля", – говорится в сообщении.

Заболеваемость COVID-19 в Италии идет на спад

Примечательно, что за последние сутки о COVID-19 в Италии умерли 60 человек, а всего с начала пандемии скончались 33 475 пациентов.

Статистика по коронавирусу в Италии worldometers.info

При этом в стране выздоровели 158 355 человек, из них 848 – за последние сутки.

Как известно, Италия давно сместилась из топа стран по количеству выявления новых случаев коронавируса и на данный момент занимает 6 место.

Ежедневный рост новых случаев COVID-19 в Италии worldometers.info

Данные по ежедневной смертности от COVID-19 в Италии worldometers.info

Статистика по активным больным COVID-19 в Италии worldometers.info

Как сообщал OBOZREVATEL, один из ведущих итальянских врачей Альберто Зангрильо заявил, что коронавирусная болезнь теряет свою активность в стране. По его словам, смертность от СOVID-19 в регионе значительно упала.