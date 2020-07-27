В Италии обнаружили остров, где никто не заразился коронавирусом: ученые озадачены

Маммолог из Университета Милана Паола Мути обнаружила, что на итальянском острове Джильо ни один из местных жителей не заразился COVID-19, несмотря на контакты с инфицированными.

Об этом написала Daily Mail. На острове постоянно живет около 800 человек.

Первым заболевшим коронавирусом на Джильо стал 60-летний мужчина, приехавший на остров в феврале. Он посетил похороны родственника и, по словам Мути, постоянно кашлял. В тот же день он вернулся на пароме на материк и через три недели скончался в больнице.

Чуть позже, 5 марта, на остров прибыли еще 3 инфицированных человека. Один из них – немец, который несколько дней общался с друзьями из Джильо, в том числе и в местах общественного питания. Через несколько недель из-за сильного кашля его обследовали и выявили коронавирус. Мужчина самоизолировался в доме на острове.

Были и другие известные случаи, в том числе островитянин, который жил в Австралии в течение двух лет, а затем в середине марта вернулся в Джильо во время карантина, чтобы увидеться с родителями. По словам Мути, через три дня после прибытия на Джильо у него развилась умеренная температура. Он самоизолировался в доме своих родителей.

Тем не менее, никто из местных жителей так и не заболел.

Из около 800 жителей острова 723 человека согласились сдать тест на наличие антител. Их обнаружили только у одного пожилого человека, который прибыл на том же пароме, что гость из Германии.

Доктор Армандо Скиафино, единственный врач острова на протяжении уже 40 лет, выразил беспокойство по поводу потенциальной местной вспышки COVID-19.

"Каждый раз, когда появляется обычная детская болезнь, такая как скарлатина, корь или ветряная оспа, за несколько дней заражаются практически все", – сказал медик.

Заинтригованная тем, почему "вирус, по-видимому, не взаимодействовал" с коренным населением острова, Мути не пришла ни к каким выводам. Она сказала, что планирует записать свое исследование для последующей публикации.

Ученая предположила, что островитяне не подвергались воздействию достаточного количества коронавирусной инфекции, чтобы заразиться.

На острове Джильо живет около 800 человек Daily Mail

Люди на острове близко общаются друг с другом, но коронавирусом никто не заболел Daily Mail

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия намерена продлить срок действия карантинных мер до 31 июля текущего года. Об этом заявил министр здравоохранения страны Роберто Сперанца.