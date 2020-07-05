В Италии обнаружили два разных штамма коронавируса

В регионе Ломбардия на севере Италии ученые обнаружили два разных штамма нового коронавируса, один из которых распространялся среди населения уже в середине января.

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Этот вирус SARS-CoV-2 был зафиксирован в зоне Бергамо, одном из самых пострадавших от пандемии городов Италии. Штамм отличается по "генетической последовательности и ряду характеристик" от того, который вызвал вспышку в районе Лоди и Кремоны, передает cremonaoggi.it.

Мутацию удалось обнаружить благодаря антителам у некоторых итальянцев, которые они приобрели в начале года, пояснил директор отделения вирусологии больницы "Сан-Маттео" в Павии профессор Фаусто Балданти.

Он добавил, что коллективного иммунитета к этому штамму пока не выработалось. При этом в красной зоне Кодоньо с этой инфекцией столкнулись около 23% жителей. В провинции Бергамо, где карантин ввели почти на две недели позже, чем национальный, этот показатель достигает 57%.

Профессор Раффаэле Бруно, глава отделения инфекционных заболеваний, указал, что уже после поступления первых больных стало ясно: предлагаемый в китайском Ухане протокол лечения не подходил для больных в Ломбардии.

Так, в этом регионе врачи уделяли внимание антивирусным препаратам. Благодаря применению плазмы крови с антителами смертность удалось сократить с 15 до 6%.

Напомним, в Италии зарегистрировано уже более 241 тысячи инфицированных, летальных случаев – более 34 тысяч.

Статистика на 5 июля. worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 5 июля в Украине официально подтверждены 48 500 случаев коронавирусной инфекции. Из них 823 были обнаружены за прошедшие сутки.