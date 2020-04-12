Вакцина против коронавируса появится в "рекордно короткие сроки". В то же время сейчас родителям нужно задуматься и о том, чтобы сделать обязательную прививку детям против гриппа.

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Об этом заявил президент Итальянского общества педиатрии Альберто Вильян, выступая на пресс-конференции по вопросам гражданской защиты. Его слова цитирует La Repubblica.

"Обычно, среднее время изобретение вакцины составляет 2-3 года. По этому поводу я думаю, что сроки будут гораздо короче и они не будут привычными для других вакцин. Мы получим ее чрезвычайно быстро, и это нас очень радует", – пояснил он свой оптимистичный прогноз.

Отмечается, что на сегодняшний день 12 экспериментальных вакцин против борьбы с COVID-19 оцениваются Европейским агентством по лекарственным средствам (Ema).

И даже за пределами Европы многочисленные исследовательские группы неутомимо работают над решением этого вопроса. Хотя многие ученые уверены, что сначала доберутся до изобретения действенных препаратов, которые помогут вылечить заболевание.

В то же время Альберто Вильян отметил, что пока мир ждет вакцину против COVID-19, важно будет делать обязательную прививку против гриппа.

"Путь вакцинации каждого ребенка нужно гарантировать и продолжать, причем в такой период. Поэтому все, кому придется делать прививки на осень, должны ее сделать. Даже тем, кому это не нравится, в этом году будет очень важно сделать прививку", – подчеркнул он.

Эксперт добавил, что наименьшее количество случаев заражения коронавирусом среди детей подтверждено, а младенцы, родившиеся с инфекциями, имеют лишь легкие симптомы. Он также успокоил будущих родителей, которые только ожидают ребенка, заверив, что даже на фоне распространения в мире пандемии, больницы должны гарантировать безопасное проведение родов.

Как сообщал OBOZREVATEL, профессор Оскфордского университета Сара Гилберт заявила, что вакцина от коронавируса COVID-19 будет готова к сентябрю 2020 года.