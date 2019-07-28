Удар молнии и торнадо: непогода убила трех человек в Италии. Фото

В Италии три человека погибли в результате урагана, который наступил после нескольких недель аномальной жары.

27 июля в населенном пункте Фочене, что в 15 км от Рима, 27-летняя женщина пыталась укрыться от непогоды в авто, но его подняло вверх торнадо. Она погибла в результате мощного удара машины об землю, пишет Rainews.it.

Кроме этого, в городе Ареццо (Тоскана) нашли мертвым 72-летнего мужчину, который считался пропавшим. Его тело лежало рядом с авто, которое захлестнула вода вышедшей из берегов реки.

Последствия урагана в Италии rainews.it

Последствия урагана в Италии rainews.it

Последствия урагана в Италии rainews.it

Также от удара молнии погибли норвежская спортсменка, которая участвовала в забеге в автономной провинции Больцано на севере Италии.

Последствия урагана в Италии rainews.it

Последствия урагана в Италии rainews.it

rainews.it

Ранее сообщалось, что 25 июля жара в Европе побила рекорд. В Германии термометры в стране показали плюс 41,5 градуса. Национальный рекорд тепла зафиксирован также в Нидерландах (41,7 градуса) и Бельгии (40,2 градуса). При этом сообщается, что в Бельгии установилась самая жаркая погода с 1833 года, когда начали проводить метеонаблюдения.

Как писал OBOZREVATEL, в июне 2019 в столице Италии Риме из-за сильной жары образовался настоящий мусорный кризис. Врачи предупредили, что здоровье горожан в опасности из-за свалок, заполненных в условиях высоких температур воздуха.

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