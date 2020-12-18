В Италии не дождались "ежегодного чуда Януария": это назвали зловещим знаком

В соборе Неаполя (Италия) не дождались ежегодного "чуда Януария", местные жители назвали это зловещим знаком.

Об этом сообщило агентство Reuters. Ранее такое случалось всего несколько раз.

Трижды в год в храме после специальной церемонии верующим показывают каплю крови христианского мученика IV века. После молитвы засохшая кровь обычно превращается в жидкость. Именно это называют чудом святого Януария, оно считается его благословением.

В этом году кровь осталась сухой. Это плохой знак, сказали неаполитанцы.

Раньше такое случалось перед эпидемией чумы в XVI веке, накануне Второй мировой войны и перед мощным землетрясением в Италии 1980 году.

Кардинал Неаполя Крещенцио Сепе (Crescenzio Sepe) обратился к верующим и подчеркнул, что не надо отчаиваться из-за того, что чуда не произошло.

"Если что-то надо растопить, то это сердца людей", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ежегодно накануне Пасхи христиане восточного обряда ждут чуда схождения Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. Это одно из важнейших событий года для верующих.

В 2020 году церемония состоялась 18 апреля, но из-за пандемии коронавируса COVID-19 – без присутствия паломников, была доступна только онлайн-трансляция.