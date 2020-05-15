В Италии назвали дату снятия запрета на свободное передвижение

Тимур Григоренко Мир 14:59, 15.05.2020 Обновлено: 15:21, 15.05.2020

В Италии намерены с 3 июня ослабить карантинные меры и разрешить свободное передвижение по стране.

Как сообщает Reuters, согласно проекту документа с 18 мая разрешат свободное перемещение в пределах регионов.

Издание отмечает, что текст постановления может измениться, и намеченные даты могут быть другими.

COVID-19 в Италии

При этом даже после ослабления карантина национальные органы здравоохранения будут следить за ситуацией, чтобы обеспечить контроль за распространением COVID-19. Местные власти получат разрешение вмешиваться и закрывать общественные места, если социальное дистанцирование не будет соблюдаться.

Добавим, что почти 32 тысячи итальянцев умерли от COVID-19, заболели почти 224 тысячи человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии 14 мая снова выросло количество смертей от коронавируса: за день в стране подтвердили 262 летальных случая COVID-19.

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Мир

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