В Италии началось заключительное заседание по делу Маркива: все детали

Во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) началось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает пресс-служба МВД, после финальных выступлений защиты и обвинения, судьи пойдут в совещательную комнату, чтобы принять решение по делу.

В министерстве отметили, что перед началом прений суд присяжных должен принять решение о присоединении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Маркива к гибели итальянский журналиста Андреа Рокелле.

Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами – "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность украинца.

Украинцы пришли под здание суда МВД

На заседании суде сегодня будут присутствовать министр МВД Арсен Аваков и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

"Надеемся, что это последнее решение суда по Виталию Маркиву и приговор будет оправдательный и этот более чем трехлетний срок заключения закончится. Украина своего солдата не бросит. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – заявил Аваков.

Мама Маркива и Аваков МВД

Денисова добавила, что в случае, если апелляционный суд примет во внимание дополнительные доказательства, которые предоставила украинская сторона защиты, он может вновь отложить окончательное решение, рассмотреть по существу доказательства и потом уже дать им оценку и вынести решение.

"Но по их законодательству, Римскому статуту, апелляционный суд может принять решение, которого мы все ждем, что Виталий Маркив не виноват, то есть полностью удовлетворить его жалобу", – объяснила омбудсмен.

Арсен Аваков будет присутствовать на заседании МВД

Отметим, сам Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда. Такое решение было принято тюремными руководителями в соответствии с постановлением итальянского правительства из-за ограничений передвижения в городе из-за пандемии.

Зал суда МВД

Добавим, что журналист Олесь Городецкий, который освещает судебный процесс, в Facebook написал, что под стены суда пришли украинцы, которые поддерживают Маркива, и пели гимн Украины.

"Заседание наконец началось. Виталий будет с помощью Skype связи", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL: