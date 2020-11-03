В Италии началось заключительное заседание по делу Маркива: все детали
Во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) началось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.
Как сообщает пресс-служба МВД, после финальных выступлений защиты и обвинения, судьи пойдут в совещательную комнату, чтобы принять решение по делу.
В министерстве отметили, что перед началом прений суд присяжных должен принять решение о присоединении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Маркива к гибели итальянский журналиста Андреа Рокелле.
Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами – "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность украинца.
На заседании суде сегодня будут присутствовать министр МВД Арсен Аваков и уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.
"Надеемся, что это последнее решение суда по Виталию Маркиву и приговор будет оправдательный и этот более чем трехлетний срок заключения закончится. Украина своего солдата не бросит. Это иск не только против нацгвардейца, это иск против всей Украины", – заявил Аваков.
Денисова добавила, что в случае, если апелляционный суд примет во внимание дополнительные доказательства, которые предоставила украинская сторона защиты, он может вновь отложить окончательное решение, рассмотреть по существу доказательства и потом уже дать им оценку и вынести решение.
"Но по их законодательству, Римскому статуту, апелляционный суд может принять решение, которого мы все ждем, что Виталий Маркив не виноват, то есть полностью удовлетворить его жалобу", – объяснила омбудсмен.
Отметим, сам Маркив не будет присутствовать на сегодняшнем заседании миланского апелляционного суда. Такое решение было принято тюремными руководителями в соответствии с постановлением итальянского правительства из-за ограничений передвижения в городе из-за пандемии.
Добавим, что журналист Олесь Городецкий, который освещает судебный процесс, в Facebook написал, что под стены суда пришли украинцы, которые поддерживают Маркива, и пели гимн Украины.
"Заседание наконец началось. Виталий будет с помощью Skype связи", – сказал он.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к власти Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности Маркива.
29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца, а второе прошло 1 октября.
На заседании Итальянского апелляционного суда по делу Маркива 15 октября его адвокаты предоставили факты того, что стороной обвинения был использован некорректный перевод его слов.
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что семья погибшего на Донбассе итальянского журналиста Андреа Роккелли хочет получить от Украины большую сумму компенсации.