В Италии началось заключительное заседание по делу Маркива: все детали

Во вторник, 3 ноября, в Милане (Италия) началось заключительное заседание в апелляционном слушании по делу украинского нацгвардейца Виталия Маркива.

Как сообщает пресс-служба МВД, после финальных выступлений защиты и обвинения, судьи пойдут в совещательную комнату, чтобы принять решение по делу.

В министерстве отметили, что перед началом прений суд присяжных должен принять решение о присоединении или отказе в приобщении к материалам дела экспертиз, проведенных следователями Национальной полиции, свидетельствующих о непричастности Маркива к гибели итальянский журналиста Андреа Рокелле.

Также сторона защиты будет настаивать на приобщении к материалам дела документального фильма, снятого итальянскими и украинскими журналистами – "Не в этом городе. Не в то время", который также доказывает невиновность украинца.

На заседании суде сегодня будут присутствовать Министр МВД Арсен Аваков и Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова.

В МВД добавили, что возможно сегодня будет последнее заседание суда присяжных перед вынесением Маркиву приговора. Поясним, что Апелляционный суд Милана может либо подтвердить приговор в 24 года заключения, или оправдать полностью нацгвардейца, или же отправить дело на дополнительное рассмотрение.

Добавим, что журналист Олесь Городецкий, который освещает судебный процесс, в Facebook написал, что под стены суда пришли украинцы, которые поддерживают Маркива, и пели гимн Украины.

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