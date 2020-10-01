В Италии прошло очередное судилище по делу Маркива: назначены дополнительные экспертизы
В четверг, 1 октября, в Милане (Италия) прошло судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Следующие назначены на 15 и 23 октября. Украинец отбывает наказание по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.
Как сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в зале миланского суда также находилась мама Маркива (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).
Кроме того, сегодня участие в заседании принимал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
"Мы очень рассчитываем, что доказательства по уголовному делу, которое ведет Украину по факту гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в первой инстанции – абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", – пояснил глава МВД.
Аваков подчеркнул, что украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов. Также он добавил, что сейчас Маркив чувствует себя бодро и "готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность".
Стоит добавить, что поддержать Виталия Маркива к Апелляционному суду Милана пришли представители украинской диаспоры.
"Чтобы показать, что мы – украинцы – будем защищать каждого нашего патриота и Защитника Отечества!
Один за всех и все за одного!" – написал об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко, прикрепив к посту видео.
Добавим, что при рассмотрении суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследования о якобы высказываниях Маркива о трагедии, когда он уже находился в тюрьме. В свою очередь защита подчеркнул, что очень важным является весь контекст и попросил, чтобы был перевод всего разговора, передает "Укринформ". Суд продолжит рассмотрение по делу Маркива 15 октября.
В итоге были назначены дополнительные экспертизы, сообщается на сайте МВД.
"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", – заявил Аваков.
Глава МВД добавил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.
"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 метров и при этом убивать прицельно. И Роккелли, и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 метрах, а не со стороны горы Карачун", – сказал Аваков.
Министр добавил, что в кармане Миронова была найдена записка, в которой он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. "Они договаривались с ней о встрече с Гиркиним. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация – отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", – добавил он.
Следующие заседания суда назначены на 15 и 23 октября.
Напомним, что 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу Маркива.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 мая 2014 года в районе железнодорожного переезда в селе Андреевка во время минометного обстрела погибли гражданин Италии Андреа Роккелли (фотокорреспондент) и гражданин РФ Андрей Миронов (переводчик).
30 июня 2017 года полиция Италии арестовала Виталия Маркива в аэропорту Болоньи по подозрению в убийстве Роккелли.
12 июля 2019 года суд в итальянском городе Павия приговорил Маркива к 24 годам тюрьмы.
17 января 2020 года Верховная Рада приняла заявление к властям Италии по апелляционному производству украинского нацгвардейца.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что 29 сентября в Италии состоится апелляционное обжалование приговора Маркиву.
На брифинге с участием главы МВД Арсена Авакова 31 августа были представлены веские доказательства невиновности нацгвардейца Виталия Маркива.