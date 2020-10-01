В Италии прошло очередное судилище по делу Маркива: назначены дополнительные экспертизы

В четверг, 1 октября, в Милане (Италия) прошло судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу нацгвардейца Виталия Маркива. Следующие назначены на 15 и 23 октября. Украинец отбывает наказание по обвинению в убийстве журналиста Андреа Роккелли и его переводчика Андрея Миронова под Славянском в 2014 году.

Как сообщила в Facebook Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, в зале миланского суда также находилась мама Маркива (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Мама Маркива и Людмила Денисова Facebook / Людмила Денисова

Кроме того, сегодня участие в заседании принимал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"Мы очень рассчитываем, что доказательства по уголовному делу, которое ведет Украину по факту гибели Андреа Роккелли и Андрея Миронова, будут привлечены итальянским судом к делу. Решение суда в первой инстанции – абсурдно. Например, отмечали, что Маркив из автомата расстрелял автомобиль с журналистами, а затем выстрелил еще с миномета. Но невозможно расстрелять автомобиль на расстоянии двух километров, ведь автомат прицельно стреляет на 500-600 м", – пояснил глава МВД.

Виталий Маркив Facebook / Людмила Денисова

Аваков подчеркнул, что украинские правоохранители провели все экспертизы, в том числе привлекали итальянских экспертов-документалистов. Также он добавил, что сейчас Маркив чувствует себя бодро и "готов идти до конца, чтобы доказать свою невиновность".

Стоит добавить, что поддержать Виталия Маркива к Апелляционному суду Милана пришли представители украинской диаспоры.

"Чтобы показать, что мы – украинцы – будем защищать каждого нашего патриота и Защитника Отечества!

Один за всех и все за одного!" – написал об этом заместитель главы МВД Антон Геращенко, прикрепив к посту видео.

Представители украинской диаспоры пришли поддержать Маркива. Facebook / Антон Геращенко

Добавим, что при рассмотрении суд удовлетворил ходатайство прокурора провести исследования о якобы высказываниях Маркива о трагедии, когда он уже находился в тюрьме. В свою очередь защита подчеркнул, что очень важным является весь контекст и попросил, чтобы был перевод всего разговора, передает "Укринформ". Суд продолжит рассмотрение по делу Маркива 15 октября.

В итоге были назначены дополнительные экспертизы, сообщается на сайте МВД.

"Адвокаты с нашей стороны свои позиции заявили, назначена дополнительная экспертиза. Сторона обвинения пытается интерпретировать косвенные слова Маркива с прослушивания в тюрьме. Будто было сказано "убили журналиста", а пытаются интерпретировать как бы "я убил", – заявил Аваков.

Глава МВД добавил, что украинская сторона передала суду весь пакет экспертиз.

"Мы провели эксперимент в тот же период, когда погибли Миронов и Роккелли. Настаиваем, что автомат не может стрелять на 1500 метров и при этом убивать прицельно. И Роккелли, и Миронов не были в прямой видимости. Хотим, чтобы также привлекли записи, которые предоставил Ригалон, там видно и слышно стрельбу, которая проходила в 200 метрах, а не со стороны горы Карачун", – сказал Аваков.

Министр добавил, что в кармане Миронова была найдена записка, в которой он переписывался с пресс-секретарем "ДНР" Хорошевой. "Они договаривались с ней о встрече с Гиркиним. Поэтому мы не исключаем мнение, что это была провокация – отправить иностранцев под огонь, а потом всю вину возложить на Украину", – добавил он.

Следующие заседания суда назначены на 15 и 23 октября.

Напомним, что 29 сентября в Милане состоялось первое судебное заседание, на котором рассматривалась апелляция по делу Маркива.

Денисова и Аваков прибыли на суд Facebook / Людмила Денисова

Денисова и Аваков прибыли на суд по делу Маркива Facebook / Людмила Денисова

Виталий Маркив на суде Facebook / Людмила Денисова

Виталий Маркив Facebook / Людмила Денисова

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