В Италии началась паника из-за коронавируса: украинцы рассказали о происходящем

В Италии началась паника из-за стремительного распространения в стране китайского коронавируса COVID-19.

В нескольких муниципалитетах ввели ограничения на передвижения, со своей стороны люди начали разгребать в аптеках маски. При этом украинские заробитчане не знают, как возвратится домой, боясь травли на родине. Об этом сообщает "Страна".

"В Падуе и Милане началась паника – мало того, что коронавирус пришел в Италию и уже убивает, так еще неясно, как заразился скончавшийся пенсионер, ведь он не контактировал с другими больными и не путешествовал. У нас в Ломбардии все разговоры только об этом, люди в шоке", – призналась украинка Галина Сивак, которая живет неподалеку Милана.

В Италии началась паника из-за коронавируса

По ее словам, больница, где умер пожилой итальянец, закрыта и будет эвакуирована. Помимо этого, на севере страны на две недели объявили карантин – закрывают школы, бары и другие общественные места в десятке городов и поселков. Также отменяют все массовые мероприятия, а местные власти призвали людей не выходить из домов.

Как сообщил украинец Андрей Ярмак, работающий в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме, еще вечером в пятницу, 21 февраля, в Италии было 16 зараженных, а менее чем за сутки количество инфицированных значительно выросло – до 60.

"Италия теперь наиболее пораженная коронавирусом страна Европы и быстро догоняет Гонконг и Сингапур. По темпам распространения она на третьем месте в мире после Китая и Южной Кореи. И здесь все целуются, такие традиции приветствия и прощания. Я уже вижу местных в масках даже в Риме", – выразил опасения Ярмак.

Другие украинцы в Италии тоже отмечают, что за последние сутки паника охватила не только жителей "зараженных" регионов, но и остальной части страны. Граждане сметают маски из аптек.

Некоторые наши заробитчане уже собираются в Украину, чтобы переждать вспышку вируса. Но при этом они и вправду опасаются обструкции, похожей на ту, которую устроили эвакуированным из Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко вспыхнула эпидемия заражения китайским коронавирусом COVID-19 – за последнее время было подтверждено 34 новых случая, а общее число заболевших достигло 113.

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