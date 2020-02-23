Главная Новости
23 февраля • обновлено в 15:39
МоваЯзык
Политика Экономика

/ Новости мира

В Италии началась паника из-за коронавируса: украинцы рассказали о происходящем

15.5т
Читать материал на украинском

В Италии началась паника из-за стремительного распространения в стране китайского коронавируса COVID-19.

В нескольких муниципалитетах ввели ограничения на передвижения, со своей стороны люди начали разгребать в аптеках маски. При этом украинские заробитчане не знают, как возвратится домой, боясь травли на родине. Об этом сообщает "Страна".

"В Падуе и Милане началась паника – мало того, что коронавирус пришел в Италию и уже убивает, так еще неясно, как заразился скончавшийся пенсионер, ведь он не контактировал с другими больными и не путешествовал. У нас в Ломбардии все разговоры только об этом, люди в шоке", – призналась украинка Галина Сивак, которая живет неподалеку Милана.

В Италии началась паника из-за коронавируса

В Италии началась паника из-за коронавируса

По ее словам, больница, где умер пожилой итальянец, закрыта и будет эвакуирована. Помимо этого, на севере страны на две недели объявили карантин – закрывают школы, бары и другие общественные места в десятке городов и поселков. Также отменяют все массовые мероприятия, а местные власти призвали людей не выходить из домов.

Как сообщил украинец Андрей Ярмак, работающий в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН в Риме, еще вечером в пятницу, 21 февраля, в Италии было 16 зараженных, а менее чем за сутки количество инфицированных значительно выросло – до 60.

"Италия теперь наиболее пораженная коронавирусом страна Европы и быстро догоняет Гонконг и Сингапур. По темпам распространения она на третьем месте в мире после Китая и Южной Кореи. И здесь все целуются, такие традиции приветствия и прощания. Я уже вижу местных в масках даже в Риме", – выразил опасения Ярмак.

Другие украинцы в Италии тоже отмечают, что за последние сутки паника охватила не только жителей "зараженных" регионов, но и остальной части страны. Граждане сметают маски из аптек.

Некоторые наши заробитчане уже собираются в Украину, чтобы переждать вспышку вируса. Но при этом они и вправду опасаются обструкции, похожей на ту, которую устроили эвакуированным из Уханя.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Италии резко вспыхнула эпидемия заражения китайским коронавирусом COVID-19 – за последнее время было подтверждено 34 новых случая, а общее число заболевших достигло 113.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Коронавирус" на OBOZREVATEL.

Автор
Марта Рок
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
протест смерть вирус
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
18
3
Смешно
1
Интересно
65
Печально
4
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Mega Death
Mega Death
Возвращающихся украинских туристов и батраков надо в Санжары!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Рысин Алексей
Рысин Алексей
Всех украинцев в Борисполи принудительно сжигать живьем в крематориях . СГУС ! Ще не вмерла України і слава, і воля,
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Махал Махалыч
Махал Махалыч
Рысин Алексей, админы - а вам не кажется, что эта свинья рюская прямо призывает к геноциду украинцев? И это не вопрос бана этого скота. Это и есть уголовное преследование! И, по большому счету, вашего ресурса - как платформы для подобных призывов!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Это как же так? Боятся оторваться от мытья унитазов на чужбине, чтобы вернуться в шароварню родную. Дома же сожгут. Так что сидите лучше на чужбине, целее будите
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1

Новости мира

Топ-публикации

Топ-блоги