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14 апреля • обновлено в 21:34
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В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом

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На пляжах Италии на лето предлагают установить специальные изоляционные боксы из-за коронавируса.

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Итальянское издание Tgcom24 опубликовало модель конструкции. Судя по картинкам, коробки из органического стекла позволят людям соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и не подвергать риску заразится коронавирусом себя и других.

В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом
В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом

Боксы будут расположены в ряд, высота стекла будет достигать 2 метров, а длина – 4,5 метра. Судя из картинок, в боксе можно будет находится с детьми.

В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом
В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом
В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 14 апреля готовятся ослабить карантин из-за коронавируса, который объявили в стране 9 марта. Власти намерены открыть магазины по продаже книг, канцтоваров и детской одежды.

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Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
пляжи карантин
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