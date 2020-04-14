В Италии на пляжах хотят установить изоляционные боксы для борьбы с коронавирусом

На пляжах Италии на лето предлагают установить специальные изоляционные боксы из-за коронавируса.

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Итальянское издание Tgcom24 опубликовало модель конструкции. Судя по картинкам, коробки из органического стекла позволят людям соблюдать социальную дистанцию в полтора метра и не подвергать риску заразится коронавирусом себя и других.

Боксы будут расположены в ряд, высота стекла будет достигать 2 метров, а длина – 4,5 метра. Судя из картинок, в боксе можно будет находится с детьми.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Италии с 14 апреля готовятся ослабить карантин из-за коронавируса, который объявили в стране 9 марта. Власти намерены открыть магазины по продаже книг, канцтоваров и детской одежды.

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