В Италии мощный смерч "вышел" из моря на берег и распугал туристов. Видео

В Италии зафиксировали мощный смерч, который "вышел" из моря на берег и распугал отдыхавших там туристов.

ЧП произошло в коммуне Чефалу на севере итальянского острова Сицилия в среду, 5 августа. Очевидцы опубликовали несколько видео в Facebook.

Мощный вихрь, выйдя за пределы кромки воды, приблизился к жилым домам. В это время в прибрежной зоне было много людей, которые при приближении смерча разбежались в стороны.

К счастью, существенного ущерба он не нанес – сила воздушного потока угасла уже через несколько десятков секунд.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле в Херсонской области местные жители зафиксировали мощное природное явление – над регионом пронесся смерч.