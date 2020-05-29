В Италии, между виноградниками на холмах недалеко от северного города Верона, археологи обнаружили мозаичный пол древнеримской виллы.

Мозаика оформлена в ярких оттенках красного, розового, оранжевого, пурпурного и желтого цветов и очень хорошо сохранилась. Об этом сообщается на странице коммуны Неграр Вальполичелла в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Археологи считают, что наконец-то вышли на след античного здания, которое безуспешно искали на протяжении десятилетий.

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии

Отмечается, что мозаики, раскрывающие место древней виллы, впервые были обнаружены в 1922 году. Археологи занимались частичными раскопками, чтобы определить масштаб первоначального здания и готовиться к превращению этого района в музей.

По их словам, недавнее обнаружение двух соседних мозаичных полов подтвердило, что вилла простиралась к северу и югу от первоначального участка.

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

При этом последние раскопки проводились с 18 по 22 мая и были четвертыми, начиная с июня прошлого года. Они смогли продолжится только после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса в Италии.

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

"После многочисленных неудачных попыток, наконец, была обнаружена часть пола и фундамента римской виллы, обнаруженной столетие назад. Раскопанная мозаика из комнат слуг виллы датируется 3-м веком до н. э.", – говорится в сообщении.

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Уникальную древнеримскую мозаику обнаружили в Италии Facebook/Comune di Negrar di Valpolicella

Как сообщал OBOZREVATEL, к западу от популярного среди туристов Иерусалима археологи обнаружили один из крупнейших городов эпохи неолита в мире.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся