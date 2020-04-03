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3 апреля • обновлено в 16:50
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В Италии медсестра поборола COVID-19 и стала национальным героем

1.2т
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В Италии 40-летняя медсестра Елена Пальярини стала национальным символом борьбы страны с коронавирусом COVID-19.

Медсестра работает в городе Кремона, где особо бушует болезнь. Дежурный врач сделал с ней фото, когда Пальярини уставшая после ночной смены отключилась прямо за столом, пишет La Repubblica.

Вскоре как был сделан этот снимок, она узнала, что заразилась коронавирусом.

Коронавирус в Итаии

Коронавирус в Итаии

"Я была очень напугана. Я подготовила вещи для больницы. Я очень боялась, что меня доставят на носилках. Я боялась быть интубированной. Многие другие не знали этого, но я знала, что это за болезнь", – рассказала она.

Пальярини отметила, что болезнь она поборола дома, и ее не пришлось госпитализировать.

Елена Пальярини после рабочей смены в больнице

Елена Пальярини после рабочей смены в больнице

La Repubblicа

"Я смогла вылечить себя дома и, к счастью, я была исцелена. Я была больна, но я справилась с этим", – отметила медсестра.

Она подчеркнула, что благодаря тому фото все поняли, насколько важна работа медперсонала в борьбе с вирусом.

"Я рада, что благодаря фотографии многие осознали, насколько важной может быть работа наших медсестер. История коронавируса в Италии показала нашу работу и насколько она решающая", – акцентировала Пальярини.

Елена Пальярини

Елена Пальярини

La Repubblicа

Она согласилась, что ее фото и история стали национальным символом.

"Да, это символично. И если вам это нужно, это нормально. В конце концов, не каждому случается стать знаменитым. Даже если бы я не хотела, чтобы это случилось именно так", – подытожила медсестра.

Как сообщал OBOZREVATEL, с начала эпидемии COVID-19 в Италии скончались более 13 тысяч человек, однако тенденция пошла на спад.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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