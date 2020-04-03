В Италии медбрат жестоко убил девушку-врача за "заражение" коронавирусом

В Италии медбрат задушил свою девушку-врача, якобы из-за того, что она "заразила его коронавирусом". Оба они работали в клинике города Мессина на Сицилии, помогая пациентам бороться с этой болезнью.

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При этом 28-летний Антонио Де Пейс сам позвонил в полицию 31 марта и признался в убийстве 27-летней Лорены Куаранту. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что после содеянного мужчина пытался совершить суицид – офицеры нашли его на полу квартиры с перерезанными запястьями. В больнице же его спасли коллеги Лорены.

Итальянец убил девушку-врача за "заражения" его коронавирусом

По словам правоохранителей, мужчина заявил, что убил девушку, так как она "заразила его COVID-19". Со своей стороны представители местной власти скептически отнеслись к этому утверждению, так как предыдущие тесты свидетельствуют, что ни он, ни его партнерша ни были инфицированы этим вирусом.

Убийство девушки всколыхнуло не только ее родных и знакомых, но и сеть. Ведь незадолго до убийства Лорена опубликовала в своем Facebook пост о гибели 41 врача, которые боролись с коронавирусом.

Антонио Де Пейс и Лорена Куаранту dailymail.co.uk

"Сейчас больше, чем когда-либо, мы должны демонстрировать ответственность и жизнелюбие. Мы должны проявлять уважение к себе, своей семье и стране. Мы должны думать о тех, кто каждый день посвящает жизнь уходу за больными. Останемся дома. Так мы сможем избежать того, что следующими заболеем мы или те, кого мы любим", – писала она.

Лорена Куаранту

В то же время Где Пейс тоже в сети недавно поздравлял любимую с удачной сдачей экзаменов, желая: "Чтобы достичь мечты, нужно тяжело и преданно работать, и ты подтверждением этому. Желаю тебе идти к своим мечтам и иметь жизнь, которую ты себе представляла. Поздравляю, невероятный врач!".

В Университете Мессина, где училась девушка, уже пообещали, что ей посмертно будет присвоено звание врача.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Филиппин Родриго Дутерте потребовал от сил правопорядка страны открывать огонь на поражение по каждому, кто нарушает правила карантина из-за коронавируса, выходя на протесты в некоторых регионах.

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