Главная Новости
7 ноября • обновлено в 10:53
МоваЯзык
Кияни Видео

/ Новости медицины

Малыша с редким "синдромом вампира" бросили в больнице: фото

1.9т Читать материал на украинском

В Италии четырехмесячного мальчика с редкой генетической аномалией, из-за которой он не может находиться на солнечном свете, бросили в госпитале города Турин.

Медики, которые ухаживают за ним с момента рождения в августе, назвали его Джованини. Об этом сообщает итальянское издание L'Osservatore d'Italia.

Отмечается, что у ребенка жуткое и неизлечимое заболевание кожи — Harlequin-type ichthyosis или пигментная ксеродерма, а также ихтиоз Арлекина. Оно проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению.

Новости
Внутри жил "сиамский близнец": в Колумбии родилась девочка с пугающей аномалией. Фото

В Италии малыша с редким "синдромом вампира" покинули в больнице

В Италии малыша с редким "синдромом вампира" покинули в больнице

Коллаж

Джованино сейчас лежит в спецотделении интенсивного лечения. Чтобы кожа не пересыхала и не подвергалась повреждениям, медики любым способом пытаются уберечь мальчика от попадания солнечного света. Кроме этого, несколько раз в день смазывают его тело увлажняющим кремом.

"Он хороший ребенок, который улыбается и любит, чтобы его носили вокруг отделения", — рассказала руководитель отдела специальной терапии Даниэла Фарина.

У малыша страшное и неизлечимое заболевание кожи, которое проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению

У малыша страшное и неизлечимое заболевание кожи, которое проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению

оsservatoreitalia.eu

Работники медучреждения добавляют, что родители Джованино ни разу не связывались с ними и не проявляли желания забрать сына.

Обеспокоены ситуацией и местные власти, они тоже пытаются связаться с родными мальчика.

Медики несколько раз в день смазывают тело Джованино увлажняющим кремом, чтобы его кожа не пересыхала и не подвергалась повреждений

Медики несколько раз в день смазывают тело Джованино увлажняющим кремом, чтобы его кожа не пересыхала и не подвергалась повреждений

оsservatoreitalia.eu

В то же время после того, как история Джованино стала главной темой местных новостей, люди начали звонить и предлагать усыновить уникального ребенка.

Известно, что Harlequin-type ichthyosis (ихтиоз Арлекина) является результатом генетического отклонения и приходится на одного человека из миллиона. Он напоминает костюм Арлекина (персонаж итальянской комедии масок), отсюда и название болезни.

Harlequin-type ichthyosis (ихтиоз Арлекина)

Harlequin-type ichthyosis (ихтиоз Арлекина)

scienze.fanpage.it

При таком состоянии клетки старой кожи отходят слишком медленно, а новые репродуцируются очень быстро, что и приводит к нарастанию толстой сухой кожи. Как результат — образуются чешуйчатые пластины, которые разделяют глубокие трещины.

Кроме этого, заболевание сопровождается болью, нарушением терморегуляции и высоким риском инфекций.

Отмечается, что симптомы отклонения обычно появляются сразу же после рождения или в первый год жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью. Врачи обнаружили у ребенка энцефалоцеле - врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Читайте все новости по теме "Детские инфекционные болезни" на OBOZREVATEL.

Тема
Детские инфекционные болезни
Место
Италия Турин
Теги
болезнь ребенок
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
0
Интересно
19
Печально
2
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel