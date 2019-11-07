Малыша с редким "синдромом вампира" бросили в больнице: фото

В Италии четырехмесячного мальчика с редкой генетической аномалией, из-за которой он не может находиться на солнечном свете, бросили в госпитале города Турин.

Медики, которые ухаживают за ним с момента рождения в августе, назвали его Джованини. Об этом сообщает итальянское издание L'Osservatore d'Italia.

Отмечается, что у ребенка жуткое и неизлечимое заболевание кожи — Harlequin-type ichthyosis или пигментная ксеродерма, а также ихтиоз Арлекина. Оно проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению.

В Италии малыша с редким "синдромом вампира" покинули в больнице Коллаж

Джованино сейчас лежит в спецотделении интенсивного лечения. Чтобы кожа не пересыхала и не подвергалась повреждениям, медики любым способом пытаются уберечь мальчика от попадания солнечного света. Кроме этого, несколько раз в день смазывают его тело увлажняющим кремом.

"Он хороший ребенок, который улыбается и любит, чтобы его носили вокруг отделения", — рассказала руководитель отдела специальной терапии Даниэла Фарина.

У малыша страшное и неизлечимое заболевание кожи, которое проявляется повышенной чувствительностью к ультрафиолетовому излучению оsservatoreitalia.eu

Работники медучреждения добавляют, что родители Джованино ни разу не связывались с ними и не проявляли желания забрать сына.

Обеспокоены ситуацией и местные власти, они тоже пытаются связаться с родными мальчика.

Медики несколько раз в день смазывают тело Джованино увлажняющим кремом, чтобы его кожа не пересыхала и не подвергалась повреждений оsservatoreitalia.eu

В то же время после того, как история Джованино стала главной темой местных новостей, люди начали звонить и предлагать усыновить уникального ребенка.

Известно, что Harlequin-type ichthyosis (ихтиоз Арлекина) является результатом генетического отклонения и приходится на одного человека из миллиона. Он напоминает костюм Арлекина (персонаж итальянской комедии масок), отсюда и название болезни.

Harlequin-type ichthyosis (ихтиоз Арлекина) scienze.fanpage.it

При таком состоянии клетки старой кожи отходят слишком медленно, а новые репродуцируются очень быстро, что и приводит к нарастанию толстой сухой кожи. Как результат — образуются чешуйчатые пластины, которые разделяют глубокие трещины.

Кроме этого, заболевание сопровождается болью, нарушением терморегуляции и высоким риском инфекций.

Отмечается, что симптомы отклонения обычно появляются сразу же после рождения или в первый год жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июле 2019 года в штате Уттар-Прадеш (Индия) родилась "трехголовая" девочка, страдающая редкой болезнью. Врачи обнаружили у ребенка энцефалоцеле - врожденный порок развития черепа и головного мозга, при котором часть мозгового вещества оказывается вне черепной коробки.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!