В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро: разгорелся скандал
Выходцы из России, которые живут в Италии, стали предлагать итальянцам благодарить российского президента Владимира Путина за помощь в борьбе с COVID-19. В обмен россияне обещают заплатить порядка 200 евро.
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Как пишет La Republica, такую сумму пропагандисты готовы заплатить лишь в случае публикации в соцсетях фото или видео. Что касается текстовых благодарностей Путину, то их оценивают дешевле.
Примечательно, что рассылку с "коммерческим" предложением распространяют среди пользователей WhatsApp и других мессенджеров. В частности, людей просят сказать добрые слова в адрес страны-агрессора и выступить против ее критики.
Мотивы столь странной просьбы россияне объясняют тем, что одно из российских СМИ якобы готовит проект о борьбе с коронавирусом и нуждается в оценке гуманитарной помощи России со стороны итальянцев.
Однако итальянские журналисты усомнились в таком предлоге. Ведь если бы речь шла о медиапроекте, то в массовых проплатах за заказную похвалу не было бы необходимости. Для подтверждения своих догадок они нашли девушку, которая распространила видео с благодарностью для Путина и России в соцсети TikTok, и узнали правду о российской гибридной информационной атаке.
"Мой друг предложил мне это сделать. Он сказал, что ему платят, и он получит 20 евро за клип", – призналась молодая итальянка.
В свою очередь российское посольство в Риме поспешило откреститься от пропагандистской акции и заявило, что якобы ничего не знает о заказной кампании в соцсетях.
"Мы совершенно не осведомлены о ветке сообщений, в которых гражданам Италии предлагается поблагодарить нашу страну за деньги. России не нужно признание в такой форме. Кто бы ни начал эти анонимные предложения, мы считаем их мошеннической провокацией", – сказали в дипведомстве страны-агрессора.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в конце марта президент России Владимир Путин отправил в пострадавшую от коронавируса Италию военных врачей-вирусологов, медицинское оборудование и технику.
Позже в Италии заявили, что почти 80% гуманитарной помощи, которую Россия направила для борьбы с распространением коронавируса, оказались "абсолютно ненужными или малополезными" вещами.
А журналист и общественный активист Ольга Решетилова считает, что гуманитарная помощь, которую Россия отправила в Италию, может свидетельствовать о том, что следующий вооруженный конфликт в мире будет именно в этой стране.
Кроме того, итальянская газета La Stampa, которая сообщила, что Россия направила Италии бесполезную гуманитарную помощь и военных вместо медиков, пожаловалась на давление из-за разоблачительного материала.
После поднявшегося скандала итальянцы создали петицию с вопросами для президента и правительства страны, в которой потребовали рассказать о реальных целях российских военных медиков, которые якобы прилетели бороться с коронавирусом.
Также у людей возникли вопросы к интервью прибывшего в страну российского военного вирусолога, который еще не успел помочь в борьбе с коронавирусом, но уже выдал несколько фейков.