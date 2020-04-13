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14 апреля • обновлено в 00:07
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В Италии людям предлагали поблагодарить Путина за 200 евро: разгорелся скандал

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Выходцы из России, которые живут в Италии, стали предлагать итальянцам благодарить российского президента Владимира Путина за помощь в борьбе с COVID-19. В обмен россияне обещают заплатить порядка 200 евро.

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Как пишет La Republica, такую сумму пропагандисты готовы заплатить лишь в случае публикации в соцсетях фото или видео. Что касается текстовых благодарностей Путину, то их оценивают дешевле.

Примечательно, что рассылку с "коммерческим" предложением распространяют среди пользователей WhatsApp и других мессенджеров. В частности, людей просят сказать добрые слова в адрес страны-агрессора и выступить против ее критики.

Мотивы столь странной просьбы россияне объясняют тем, что одно из российских СМИ якобы готовит проект о борьбе с коронавирусом и нуждается в оценке гуманитарной помощи России со стороны итальянцев.

Владимир Путин

Владимир Путин

Однако итальянские журналисты усомнились в таком предлоге. Ведь если бы речь шла о медиапроекте, то в массовых проплатах за заказную похвалу не было бы необходимости. Для подтверждения своих догадок они нашли девушку, которая распространила видео с благодарностью для Путина и России в соцсети TikTok, и узнали правду о российской гибридной информационной атаке.

"Мой друг предложил мне это сделать. Он сказал, что ему платят, и он получит 20 евро за клип", – призналась молодая итальянка.

В свою очередь российское посольство в Риме поспешило откреститься от пропагандистской акции и заявило, что якобы ничего не знает о заказной кампании в соцсетях.

"Мы совершенно не осведомлены о ветке сообщений, в которых гражданам Италии предлагается поблагодарить нашу страну за деньги. России не нужно признание в такой форме. Кто бы ни начал эти анонимные предложения, мы считаем их мошеннической провокацией", – сказали в дипведомстве страны-агрессора.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Темы
российская пропаганда Коронавирус
Персона
Владимир Путин
Место
Италия
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