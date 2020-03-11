В Италии, где больше 10 тысяч человек заразились каранавирусом COVID-19 и более 600 от него умерли, власти вынуждены были прибегнуть к жестким мерам и ввели тотальный карантин.

О том, к чему это привело, рассказала белоруска Наталья, проживающая в южной части итальянского острова Сардиния в Средиземном море. Подробностями о жизни в стране в таких условиях она поделилась с "Радио Свобода".

"На севере Италии люди заражаются со скоростью ветра. У нас на Сардинии около 20 человек заболели. Однако власти быстро среагировали, и большое спасибо мэру, нашему премьер-министру, что закрыли все аэропорты, не пускают и не выпускают корабли. В Беларусь меня выпустили бы разве только на похороны, или по состоянию здоровья. Но и в таком случае я бы должна была предоставить соответствующие документы", – призналась женщина.

Белоруска рассказала о жестких ограничениях в закрытой на карантин Италии

По ее словам, карантин из-за коронавируса в Италии продлили до 3 апреля. В связи с этим, в настоящее время в большинстве регионов, например, магазины работают с понедельника по пятницу по сокращенному графику. Туда пускают только от 20 до 40 человек одновременно, а в очереди покупателям надо стоять на дистанции один-два метра друг от друга.

Бары и кафе в городах пока еще работают, правда, только до 18:00. При этом преимущественно частники решили закрыть заведения с 11 марта, поскольку все понимают, что люди не будут к ним ходить.

В Италии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса svaboda.org

"Ярмарки также закрывают. Не работают детские сады, школы, тренажерные зале. И я думаю, что на Сардинию никого не пускают... Но продовольствие мы не закупали в запас, ведь магазины будут работать", – говорит Наталья.

Женщина подчеркнула, что на острове люди дисциплинированы и осторожны, следуют рекомендациям: по возможности ходить в масках, не выходить на улицу после 18-ти. А для того, чтобы покинуть пределы Сардинии и уехать в другой город, должна быть веская причина.

В Италии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса svaboda.org

"Когда я выйду погулять, то меня могут оштрафовать на 206 евро и еще арестовать на три месяца. Чтобы поехать, например, к врачу, надо распечатать специальный документ, который дают в префектуре, или иметь его в электронном виде", – признается Наталья.

Белоруска рассказала, что в Италии ее муж работает, а она учится, вместе же супруги воспитывают 6-летнюю дочь. Но они не хотят возвращаться на родину и понимают, что чувство страха заразиться коронавирусом было бы и в Беларуси.

В Италии ввели жесткие ограничения из-за коронавируса svaboda.org

"Там тоже есть больные, и их количество будет увеличиваться. Ведь авиаполеты не отменили, пассажиры будут прилетать с вирусом. Человек принял аспирин, сел в самолет, у него нет температуры. А за это время он общался с большим количеством людей, заразил их. Поэтому сомневаюсь, что в Беларуси все досконально, как пишут. Напрасно так допустили ситуацию. По моему мнению, надо было все закрыть сразу", – подытожила Наталья.

Добавим, что по состоянию на 11 марта количество зараженных коронавирусом в Италии достигло 10 149 человек, это второй показатель в мире после Китая. От заболевания в стране умер 631 человек.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

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