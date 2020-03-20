Состоянием на пятницу, 20 марта, в мире зафиксировано 244 518 случаев заражения коронавирусом COVID-19. В Италии число инфицированных выросло до 41 035 человек.

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От болезни по миру умерли 10 030 человек и 86 025 вылечились. Об этом говорят данные центра Джона Хопкинса, который регулярно обновляет статистику зарегистрированных случаев вируса.

Так, за сутки в Иране число инфицированных выросло до 18 407 человек, Испании – 18 077 и 15 320 – в Германии. При этом вылечились от болезни 415 итальянцев, 321 иранцев, в Испании – 26 человек и 8 в Германии.

Коронавирус в Италии

Также за минувшие сутки в США зарегистрировали 5894 новых случаев заражения коронавирусом. В Иране за это время обнаружили 1046 случая заражения, Италия – 5322 человек, в Германии – 2993, Испании – 4053, Франции – 1834.

При этом от COVID-19 умерли 427 человек в Италии, Иране – 149, в Германии – 16, в Испании – 207 и США – 82.

Кроме того, в Нидерландах и Швейцарии насчитали более 1400 случаев новых заражений в сутки. К странам, где зафиксировали COVID-19, также присоединился Чад, Эль Сальвадор, Фиджи, Никарагуа.

Как сообщал OBOZREVATEL, для вывоза умерших от нового коронавируса COVID-19 из итальянского города Бергамо задействовали армию.

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