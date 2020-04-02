В Италии от коронавируса умерли уже 13 915 человек, из них 760 скончались за последние сутки.

Согласно официальным сводкам, общее количество заболевших в Италии составляет уже более 115 тысяч человек. За 2 апреля было обнаружено еще более 4,6 тысячи инфицированных.

При этом вылечиться пока что удалось более 18 тысячам жителей страны. 83 тысячи человек продолжают бороться с инфекцией.

Отметим, жертвы, которые несет Италия от вируса, сопоставимы с потерями Украины на войне на Донбассе, где с 2014 года погибли порядка 13 тысяч человек.

Как писал OBOZREVATEL, во всем мире коронавирусом заразились более 950 тысяч человек, умерли свыше 50 тысяч, более 200 тысяч вылечились.

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