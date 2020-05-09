В Италии коронавирус победили более 100 тысяч человек. Статистика

В Италии от коронавируса вылечились уже более 100 тысяч человек.

По данным Департамента социальной защиты Италии, в стране состоянием на 9 мая 103 031 человек победил COVID-19.

Более 4 тысяч людей вылечились за последние сутки. Также в стране наблюдается тенденция снижения смертности, за последние 24 часа умерли 194 пациента.

Всего с начала эпидемии в Италии зафиксировали более 218 тысяч случаев заражения. Из них 1 083 за последние сутки – такая динамика была еще в марте, когда коронавирус лишь начинал набирать темп.

Как писал OBOZREVATEL, в мире коронавирусом заболели более 4 миллионов человек. Более 277 тысяч скончались, но 1,4 млн уже вылечились.