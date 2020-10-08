В Италии издали уникальный словарь современного украинского языка

В Италии миланское издательство Hoepli выпустило современный переводной словарь украинского языка.

Как сообщает "Радіо Свобода", словарь вышел объемом около 132 тысяч слов и значений. Отмечается, что это первая первая работа подобного объема по украинскому языку в западной лексикографии. Также в словаре учтены особенности нового украинского правописания после реформы 2019 года.

"Для Италии это действительно прецедент, поскольку в стране существует тенденция выдавать такие объемные словари преимущественно по "крупнейшим" языкам (английский, французский, испанский, немецкий)", – пояснила автор и составительница словаря Елена Пономарева, которая с 2004 года преподает украинский язык в университете La Sapienza, где украинистика является отдельной дисциплиной, а не при кафедре русистики.

Известно, что над составлением украино-итальянского языка филолог работала семь лет. Пономарева добавила, что словарь пригодится для студентов для лучшего понимания украинского языка при переводе.

"Это комбинаторно-толковый словарь, то есть не просто украинское слово и перевод, а есть варианты различных его значений в переводе на итальянском языке. Такой и была моя цель – создать наконец большой академический словарь с комбинацией слов, по которым интересно изучать как украинский, так и итальянский языки", – подчеркнула она.

Добавим, что в Италии словарь вышел тиражом в тысячу экземпляров. Есть также его электронная версия.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые Института украинского языка Национальной академии наук сообщили, что объем украинского лексикона может достигать 1 млн слов.