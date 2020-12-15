В Италии из-за COVID-19 смертность достигнет уровня 1944 года

В 2020 году в Италии может быть зарегистрировано более 700 тысяч смертей, что является самым высоким показателем со времен Второй мировой войны.

Об этом 15 декабря заявил президент национального статистического агентства ISTAT Джан Карло Блангиардо. Его слова процитировало ANSA.

По мнению специалиста, такой высокий показатель связан с пандемией COVID-19.

"Это тревожный уровень, потому что в последний раз подобное происходило в 1944 году, когда мы шла Вторая мировая война", – сказал Блангиардо.

Он также отметил, что в 2019 году в Италии скончались 647 тысяч граждан.

Напомним, Италия занимает 8 место в мире по уровню заболеваемости COVID-19 и пятое место по количеству умерших из-за коронавирусной инфекции. По состоянию на 15 декабря в стране от COVID-19 умерло более 65 тысяч человек. Это самый высокий показатель в Европе. Второе место занимает Великобритания.

За последние сутки в Италии умерли из-за вируса 449 человек.

Статистика COVID-19 в Италии Worldmeters

Как сообщал OBOZREVATEL, Италия стала второй страной в Европе после Великобритании, где количество жертв коронавируса COVID-19 превысило 60 000 человек.

Первый случай заражения коронавирусом в Италии был выявлен еще в ноябре 2019 года, на три месяца ранее, чем считалось.