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26 марта • обновлено в 02:43
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В Италии гробы вывозят военными грузовиками: жуткие кадры с жертвами коронавируса

1.1т
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В итальянском городе Сериате гробы с умершими от коронавируса вывозят военные грузовики.

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Издание Daily Mail обнародовало жуткие кадры, на которых 45 гробов вынесли на улицу, загрузили в грузовики и отправили в другую провинцию (чтобы посмотреть, проскролльте новость до конца).

В Италии гробы вывозят военными грузовиками: жуткие кадры с жертвами коронавируса

dailymail.co.uk

Умерших отправят в Феррару в провинции Эмилия-Романья для кремации, поскольку родная провинция Бергамо не может справиться с растущей смертностью.

Перед тем, как загрузить гробы в грузовики, в церкви была проведена поминальная служба.

В Италии гробы вывозят военными грузовиками: жуткие кадры с жертвами коронавируса

dailymail.co.uk

В Италии гробы вывозят военными грузовиками: жуткие кадры с жертвами коронавируса

dailymail.co.uk

В Италии гробы вывозят военными грузовиками: жуткие кадры с жертвами коронавируса

dailymail.co.uk

По последним данным, в стране от коронавируса скончались 7 503 человек. Всего количество зараженных достигло 74 386, из которых выздоровели 9 362 человека.

worldometers.infо

worldometers.infо

Как сообщал OBOZREVATEL, помощник гендиректора стратегических инициатив Всемирной организации здравоохранения Раньери Гуэрра заявил, что на этой неделе в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало ее спада.

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Автор
Юрий Сергиенко
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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