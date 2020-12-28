В Италии COVID-19 заразились 90 тысяч медиков, умерли – сотни: вакцинацию для врачей хотят сделать обязательной

В Италии заразились COVID-19 почти 90 тысяч медиков, из которых 273 умерли. Специалисты обсуждают возможность введения обязательной вакцинации для сотрудников медучреждений.

Об этом сообщила La Repubblica. Кампания вакцинации в стране началась именно с работников медицинских учреждений.

По словам президента федерации лекарственных гильдий Италии FNOMCEO Филиппо Анелли, есть около сотни медиков, которые отказываются от прививки. Особенно много таких среди сотрудников домов для престарелых.

За последние 30 дней в Италии диагностировали 413 381 случай инфицирования коронавирусом, из которых 16 923 – среди медицинских работников.

Поэтому нежелание медиков делать прививку от COVID-19 вызвало в обществе дискуссию об обязательности вакцинирования для работников системы здравоохранения и необходимости наказания за отказ защитить себя и свои потенциальные контакты от вируса.

"Санкции могут различаться в зависимости от конкретного случая. Именно потому, что ситуации могут быть разными. Одно дело – выразить свое мнение в частном порядке, другое – выступить против вакцин, что неизбежно сказывается на профессиональной деятельности", – объяснил Анелли.

По его мнению, врач не может рисковать отношениями с пациентом и ставить под сомнение научные исследования.

"Мы не против обязательности вакцинирования, но необходимо найти правильный баланс между Конституцией, которая гласит, что ни один гражданин не может принудительно получать лечение, и ситуацией, которая складывается", – сказал медик.

Напомним, в Италии 27 декабря вакцинировали против коронавируса первых жителей. Это произошло спустя почти 10 месяцев после обнаружения в стране случаев заражения COVID-19 и долгого времени борьбы с пандемией. Прививку вакциной от Pfizer и BioNTech сделали трем медицинским работникам римской больницы Спалланцани.

Как писал OBOZREVATEL, в странах Европы с воскресенья, 27 декабря, начали массово делать прививки против коронавируса вакциной от Pfizer и BioNTech. Это единственный препарат, который одобрили для использования регулирующие органы Европейского Союза.