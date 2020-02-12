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13 февраля • обновлено в 00:58
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Грозит 15 лет: в Италии будут судить высокопоставленного друга Путина

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Лидера партии "Лига", бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини будут судить по обвинению в незаконном задержании мигрантов у берегов Сицилии в августе 2019 года.

Такое решение касательно связанного с Россией политика принял Сенат Италии 12 февраля, передает ВВС. Верхняя палата проголосовала за снятие с Сальвини неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

При этом сенаторы от "Лиги Севера" покинули зал заседаний, не приняв участия в голосовании. До этого оппозиционные партии Италии направили резолюцию об отклонении требования прокуратуры, однако все партии правящего большинства проголосовали против.

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Сальвини ранее занимал пост министра внутренних дел Италии. Расследование касается незаконного удержания на борту корабля "Грегоретти" около 116 мигрантов в течение почти недели. Люди просили убежища в Италии.

Бывшего министра подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.

Итальянский политик неоднократно заявлял, что хочет пойти в суд, чтобы "рассказать миру", что его миграционная политика "спасла десятки тысяч жизней".

"Я абсолютно спокоен и горжусь тем, что я сделал. И я сделаю это снова, как только вернусь в правительство", – сказал Сальвини.

После объявления результатов голосования он сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом, против которого был организован процесс импичмента.

"Я, как и Трамп? У него есть еще несколько миллиардов и еще несколько лет, но это левая привычка левых, путешествующих по миру, пытаться победить судебным путем", – написал он в Twitter.

В случае успеха прокуроров Сальвини может грозить до 15 лет тюрьмы.

Маттео Сальвини

Маттео Сальвини

LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что представители националистической партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и россияне провели тайные переговоры в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года.

Итальянцы, согласно публикации, договаривались о получении "миллионов" из "российских нефтяных денег". Сальвини заявлял, что намерен судиться из-за распространения этой информации.

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Автор
Богдана Васильченко
Персона
Маттео Сальвини
Место
Италия
Теги
скандалы политика
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