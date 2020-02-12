Грозит 15 лет: в Италии будут судить высокопоставленного друга Путина

Лидера партии "Лига", бывшего вице-премьера Италии Маттео Сальвини будут судить по обвинению в незаконном задержании мигрантов у берегов Сицилии в августе 2019 года.

Такое решение касательно связанного с Россией политика принял Сенат Италии 12 февраля, передает ВВС. Верхняя палата проголосовала за снятие с Сальвини неприкосновенности и привлечение его к уголовной ответственности.

При этом сенаторы от "Лиги Севера" покинули зал заседаний, не приняв участия в голосовании. До этого оппозиционные партии Италии направили резолюцию об отклонении требования прокуратуры, однако все партии правящего большинства проголосовали против.

Сальвини ранее занимал пост министра внутренних дел Италии. Расследование касается незаконного удержания на борту корабля "Грегоретти" около 116 мигрантов в течение почти недели. Люди просили убежища в Италии.

Бывшего министра подозревают в том, что он лично не давал разрешение на высадку пассажиров, несмотря на неоднократные призывы со стороны премьера страны Джузеппе Конте и других членов правительства.

Итальянский политик неоднократно заявлял, что хочет пойти в суд, чтобы "рассказать миру", что его миграционная политика "спасла десятки тысяч жизней".

"Я абсолютно спокоен и горжусь тем, что я сделал. И я сделаю это снова, как только вернусь в правительство", – сказал Сальвини.

После объявления результатов голосования он сравнил себя с президентом США Дональдом Трампом, против которого был организован процесс импичмента.

"Я, как и Трамп? У него есть еще несколько миллиардов и еще несколько лет, но это левая привычка левых, путешествующих по миру, пытаться победить судебным путем", – написал он в Twitter.

В случае успеха прокуроров Сальвини может грозить до 15 лет тюрьмы.

Маттео Сальвини LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, что представители националистической партии "Лига Севера" Маттео Сальвини и россияне провели тайные переговоры в московском отеле "Метрополь" в октябре 2018 года.

Итальянцы, согласно публикации, договаривались о получении "миллионов" из "российских нефтяных денег". Сальвини заявлял, что намерен судиться из-за распространения этой информации.

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