Число зараженных превысило 200 тысяч: в Италии заявили о снижении статистики по коронавирусу

Количество больных коронавирусом COVID-2019 в Италии 28 апреля превысило 200 тысяч.

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Так, по данным worldometers.info на 20:00 (по Киеву) вторника в Италии зафиксировано 201 505 случаев заражения (+2091 за сутки), скончались 27 359 человек (+382), выздоровели – 68 941 (+2317, днем ранее – 1696).

COVID-19 в Италии Коллаж

worldometers.info

Статистика по COVID-2019 в стране медленно снижается. Это касается как новых случаев за день, так и новых погибших от инфекции.

Динамика общего количества заболевших worldometers.info

Новые случаи COVID-2019 по дням worldometers.info

Общее количество смертей worldometers.info

Количество летальных случаев по дням worldometers.info

Минздрав Италии отчитался, что с начала распространения коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 152 врача, 34 сотрудника младшего медперсонала и 13 фармацевтов. СМИ также сообщают о смерти минимум 117 священнослужителей.

Новые зараженные (оранжевый) и выздоровевшие (зеленый) по дням worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, вторая волна заболеваемости коронавирусом в Италии может увеличить количество жертв до 70 тысяч, предположили исследователи итальянских университетов Тренто, Удине и Миланского политехнического института.