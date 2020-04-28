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28 апреля • обновлено в 21:41
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Число зараженных превысило 200 тысяч: в Италии заявили о снижении статистики по коронавирусу

1.7т
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Количество больных коронавирусом COVID-2019 в Италии 28 апреля превысило 200 тысяч.

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Так, по данным worldometers.info на 20:00 (по Киеву) вторника в Италии зафиксировано 201 505 случаев заражения (+2091 за сутки), скончались 27 359 человек (+382), выздоровели – 68 941 (+2317, днем ранее – 1696).

COVID-19 в Италии

COVID-19 в Италии

Коллаж

Зараженных больше 200 тысяч: в Италии заявили о снижении статистики по коронавирусу

worldometers.info

Статистика по COVID-2019 в стране медленно снижается. Это касается как новых случаев за день, так и новых погибших от инфекции.

Динамика общего количества заболевших

Динамика общего количества заболевших

worldometers.info

Новые случаи COVID-2019 по дням

Новые случаи COVID-2019 по дням

worldometers.info

Общее количество смертей

Общее количество смертей

worldometers.info

Количество летальных случаев по дням

Количество летальных случаев по дням

worldometers.info

Минздрав Италии отчитался, что с начала распространения коронавирусной инфекции умерли по меньшей мере 152 врача, 34 сотрудника младшего медперсонала и 13 фармацевтов. СМИ также сообщают о смерти минимум 117 священнослужителей.

Новые зараженные (оранжевый) и выздоровевшие (зеленый) по дням

Новые зараженные (оранжевый) и выздоровевшие (зеленый) по дням

worldometers.info

Как писал OBOZREVATEL, вторая волна заболеваемости коронавирусом в Италии может увеличить количество жертв до 70 тысяч, предположили исследователи итальянских университетов Тренто, Удине и Миланского политехнического института.

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Автор
Дарья Дурова
Тема
Коронавирус
Место
Италия
Теги
инфекция болезнь вирус смерть
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