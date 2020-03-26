В Италии больных коронавирусом будут лечить лекарствами против СПИДа

В Италии семейные врачи будут назначать лекарства против СПИДа для лечения коронавируса COVID-19.

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Как пишет La Stampa со ссылкой на директора Итальянской медицинской агенции (AIFA) Никола Магрини, врачи получат возможность назначать пациентам определенные виды лекарств, если ранее они дали положительный результат.

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При этом другой препарат – противомалярийный хлорохин – будет назначаться с осторожностью, так как существуют риски при его массовом использовании.

На вопрос о создании вакцины против коронавируса, Магрини ответил, что процессы создания и проверки лекарства длительные, это займет по меньшей мере несколько лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

По состоянию на 25 марта в Италии четвертый день подряд наблюдалось снижение количества заболевших и умерших от COVID-19.

На тот момент в стране было зафиксировано 74 386 зараженных и 7503 умерших. При этом умерло на 60 человек меньше, чем за день до того (683 против 743). Заразилось тоже немного меньше людей (5210 против 5249).

В ВОЗ также считают, что с 23 по 29 марта в Италии ожидается пик пандемии COVID-19 и начало ее спада.

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