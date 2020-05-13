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14 мая • обновлено в 16:28
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В Италии более половины инфицированных COVID-19 уже победили болезнь. Статистика

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В Италии от коронавируса COVID-19 вылечилась уже большая половина от общего количества инфицированных.

По данным worldometers.info, к вечеру среды, 13 мая, в стране зафиксировано более 222 тысяч случаев заболевания. При этом свыше 112 тысяч человек победили болезнь. Еще 31 106 человек скончались от инфекции.

Динамика заболеваемости в Италии также идет на спад, за последние сутки обнаружено 888 новых случаев инфицирования и 195 летальных исходов.

По общему количеству заболевших Италия идет на 5-м месте в мировом антирейтинге, по смертности – на 3-м, и на 4-м по количеству людей, которые вылечились.

В Италии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились
В Италии более половины инфицированных COVID-19 уже вылечились

Итальянские медики. Иллюстрация

Итальянские медики. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, всего в мире заболели коронавирусом почти 4,4 млн человек. Самые масштабные вспышки сейчас прослеживаются в России, США, Индии, Британии, Чили и Бразилии.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Италия
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
Китайці це яничари з історії та вони будуть з часом дуже сильно покараний і це ми скоро побачимо.
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
Якщо в озері чи в річці з'явився йорж цій річці і рибі дуже погано буде.
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zinoviy bogdan
zinoviy bogdan
цей вірус придуманий китайцями, бо він дуже сильно мутує. Коли в країні живе Інтернаціонал,Існує дуже багато імунних кодів. В Китаї є тільки один імунний код, Це китайський тому там дуже швидко можна з ним розібратися і усунути йогою. А в будь-якій країні в якій живуть дуже багато різних кодів інтернаціональних народностей він дуже добре себе почуваає і знищує практично все населення ,тому італійці зі своїм єдиним італійським кодом імунним дуже швидко зараз вилiковуютсяю. A найбільше постраждає це Америка.
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Мир

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 16 847.

    Вылечились: 4143. Умерли: 456.

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