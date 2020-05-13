В Италии более половины инфицированных COVID-19 уже победили болезнь. Статистика

В Италии от коронавируса COVID-19 вылечилась уже большая половина от общего количества инфицированных.

По данным worldometers.info, к вечеру среды, 13 мая, в стране зафиксировано более 222 тысяч случаев заболевания. При этом свыше 112 тысяч человек победили болезнь. Еще 31 106 человек скончались от инфекции.

Динамика заболеваемости в Италии также идет на спад, за последние сутки обнаружено 888 новых случаев инфицирования и 195 летальных исходов.

По общему количеству заболевших Италия идет на 5-м месте в мировом антирейтинге, по смертности – на 3-м, и на 4-м по количеству людей, которые вылечились.

Итальянские медики. Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, всего в мире заболели коронавирусом почти 4,4 млн человек. Самые масштабные вспышки сейчас прослеживаются в России, США, Индии, Британии, Чили и Бразилии.

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