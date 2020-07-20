В Италии 77-летний 'проповедник' секты 30 лет насиловал женщин и детей

В Италии полиция задержала 77-летнего мужчину, который подозревается в создании религиозной секты.

Как пишет Rai News 24, секта действовала сразу в нескольких итальянских регионах: Новаре, Милане, Генуе и Павии.

Помимо создание секты, 77-летний "проповедник" обвиняется в совершении сексуальных преступлений, в том числе отношении детей. Отмечается, что членами секты в основном были женщины, которые фактически использовались в качестве рабынь.

Полиция Италии вела расследование на протяжении двух лет, чтобы собрать доказательства преступной деятельности секты. Женщин в секте принуждали к работе. При этом их полностью изолировали от внешнего мира, делая их зависимыми.

Отмечается, что секта действовала на протяжении 30 лет. В полиции отметили, что в секте работала группа профессиональных психологов, которые подавляли волю заложниц, "промывая им мозги"

Как сообщал OBOZREVATEL, комитет Верховной Рады разрабатывает законопроект о деятельности деструктивных религиозных организаций. Согласно ему, так называемые "секты" в стране попадут под запрет.