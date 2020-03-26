В Италии от начала эпидемии коронавируса скончались уже 39 врачей.

Об этом сообщила "Европейская правда" со ссылкой на агентство Ansa. Состоянием на 25 марта было зафиксировано 33 смерти среди врачей.

Еще шестеро умерли 26 марта: четыре в Бергамо и по одному в Фодже и Турине.

По данным Института высшей медицины, всего заразились более 6,2 тысячи врачей. Это более 9% от общего числа больных коронавирусом в Италии.

Всего в стране за сутки скончались 712 человек. Всего коронавирус унес жизни 8 215 людей. Общее количество инфицированных составляет 80 589.

Статистика по коронавирусу скриншот, worldometers.info

В Италии 39 врачей умерли от коронавируса. Иллюстрация 24tv.ua

Как писал OBOZREVATEL, средний возраст умерших от коронавируса COVID-19 в Италии составил 79,4 года, причем почти 72% жертв болезни – мужчины.

Всего в мире обнаружено более 500 тысяч заболевших. На первое место по количеству инфицированных неожиданно вышли США, опередив Китай и Италию.

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