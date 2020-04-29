Власти Саар-де-лос-Атунеса недалеко от Кадиса на юге Испании перед послаблением карантина решили залить местный пляж хлоркой, в результате чего критически пострадала вся живность.

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Муниципальному чиновнику Августин Конехо пришлось извинятся за свое распоряжение, передает The Guardian.

Мужчина объяснил, что его действия были мотивированы "исключительно желанием защитить детей". Поясним: в Испании со 2 мая решили позволить прогулки и занятия спортом несовершеннолетних до 14 лет, при условии, что пандемия пойдет на спад.

"Я признаю, что это ошибка. Но это было сделано с наилучшими намерениями", – сказал Конехо.

Саар-де-лос-Атунес Иллюстрация

Пляжи Саара-де-лос-Атунеса используются для гнездования разными перелетными птицами и охраняются государством. Во время карантина карантина на пляже началось возрождение дикой природы.

Мария Долорес Иглесиас, которая возглавляет группу добровольцев по охране окружающей среды в регионе Кадис, заявила, что хлорка "убила все на земле, ничего не видно, даже насекомых".

Возглавляемая ею инициативная группа местных жителей уже обратилась с жалобой в местную администрацию, а также написала в испанское отделение Greenpeace, чтобы привлечь внимание эко-активистов по всему миру.

"Хлорка используется как очень мощное дезинфицирующее средство, логично, что его используют для дезинфекции улиц и асфальта, но здесь ущерб был жестоким. Они опустошили дюнные пространства и пошли против всех правил. То, что они сделали, было заблуждением, учитывая, что вирус живет в людях, а не на пляже. Это безумие. На пляже есть свой способ очистки, в этом не было необходимости. Они не думают, что это живая экосистема", – подчеркнула Иглесиас.

Кроме того, представитель региональной власти Андалусии, где находится населенный пункт, утверждает, что местные чиновники не получили должных разрешений на проведение очистки пляжа.

Как писал OBOZREVATEL, в США пандемия забрала жизни более 60 тысяч человек. Это больше, чем за 20 лет войны во Вьетнаме.

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