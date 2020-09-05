В Испании зафиксировали вспышку COVID-19: новый рекорд с апреля

Алексей Титофф Мир 10:14, 5.09.2020 Обновлено: 10:50, 5.09.2020

За минувшие сутки, 4 сентября, в Испании зарегистрировали 4503 новых случая инфицирования COVID-19, что стало новым суточным рекордом за последние четыре месяца в стране.

Как сообщает Bloomberg, такое большое число новых больных в Испании фиксировали 23 апреля – 4653 человек.

Издание пишет, что ускоренный темп распространения вируса в стране начался с середины июля, когда в Испании смягчили карантинные меры, а люди "устали от сохранения социальной дистанции и соблюдения правил гигиены".

"Школы по всей стране готовятся к открытию, однако, растет обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля", – отмечено в публикации.

Отметим, что в Испании всего заразилось более 517 тысяч человек, а умерло почти 30 тысяч.

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 5 сентября коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 26,8 млн человек.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Экс-глава Днепропетровской ОГА Резниченко вошел в "Пропозицію"

Переписка у "слуги" в телефоне: Ермак –​​​​​​​ аферист, избрание главой САП Костина поставит крест на безвизе. Фото

Центр Разумкова: Зеленскому не доверяет почти половина украинцев, Верховной Раде – 75%

Алина Гросу о муже и беременности: предпочитаю хранить счастье в тишине

Россия ввела санкции против Порошенко и ряда топ-политиков Украины. Полный список