За минувшие сутки, 4 сентября, в Испании зарегистрировали 4503 новых случая инфицирования COVID-19, что стало новым суточным рекордом за последние четыре месяца в стране.

Как сообщает Bloomberg, такое большое число новых больных в Испании фиксировали 23 апреля – 4653 человек.

Издание пишет, что ускоренный темп распространения вируса в стране начался с середины июля, когда в Испании смягчили карантинные меры, а люди "устали от сохранения социальной дистанции и соблюдения правил гигиены".

"Школы по всей стране готовятся к открытию, однако, растет обеспокоенность, что ситуация может выйти из-под контроля", – отмечено в публикации.

Отметим, что в Испании всего заразилось более 517 тысяч человек, а умерло почти 30 тысяч.

В Испании зафиксировали вспышку COVID-19: новый рекорд с апреля

Как сообщал OBOZREVATEL, состоянием на 5 сентября коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 26,8 млн человек.

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